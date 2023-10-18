شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ تشيد بتلبية المصريين لنداء الرئيس السيسى بدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن ما يجري من اعتداء وحشي في فلسطين ليس له نظير في الحروب، حيث يقوم جيش بترسانة مدججة بالأسلحة ليمارس عدوانه على شعب أعزل، يسعى للحصول على حقه فى استرداد أرضه، مشيدة بتلبية المصريين لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى والخروج في مظاهرات اليوم لدعم القضية الفلسطينية وحماية أمن مصر القومي.

وأضافت" فوزي" خلال كلمتها بالجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ: "حسنا ما فعل الرئيس السيسى حينما أكد في كل اتصالاته على ضرورة الانصياع للحق، والاستماع لصوت الحق، والاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية، وأكد أن أمن مصر خط أحمر.

كما أكدت على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية من 1984، مضيفة: "نحن قدمنا الدماء من أجل دعم الأشقاء في استرداد أرضهم" مؤكدة وقوف المصريين صفا واحدا خلف الرئيس السيسى، تأكيدا على عدم التفريط في شبر من أرض مصر، ونؤكد على فساد الطرح الإسرائيلي ومطالبات تهجير الشعب الفلسطيني".

واختتمت كلمتها قائلة: "من مجلسنا نعلنها صريحة أن أرض مصر وحق مصر لا مساس به".