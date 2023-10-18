نائب التنسيقية أكمل نجاتي: نفوض الرئيس السيسى لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن مصر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاحتلال الصهيوني يثبت كل يوم أنه مجرم حرب، بداية من مذبحة بحر البقر مرورا بقصف مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف نجاتي، خلال جلسة طارئة لمجلس الشيوخ لنظر تداعيات تصاعد الأوضاع فى فلسطين، نحن نعلي كلمة الوطن مصر والوطن العربي بأكمله، معلنا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر القومي واستقراره ودعم القضية الفلسطينية.

وقال نجاتى، باسمي واسم تنسيقية شباب الأحزاب وأعضائها نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ الأمن المصري، داعيا الشعب المصرى التكاتف خلف القيادة السياسية.

وأختتم النائب أكمل نحاتي كلمته قائلا :" لبيك يا غزة لبيك يا غزة لبيك يا مصر".