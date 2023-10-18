شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: جميع القوى السياسية والشعبية فى حالة استنفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق نصير عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة الوطن، أن جميع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية فى حالة استنفار منذ بدء العدوان على غزة، وهذه الحالة وصلت إلى ذروتها، وكل ما فعلته إسرائيل وصل بالشعب المصرى إلى الحلقوم ، والشعب عن بكرة أبيه جاهز للنزول بالملايين فى ميادين مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى دعا إليها مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الأوضاع فى فلسطين.

كما أعلن نصير دعم حزب حماة الوطن لكافة القرارات التى يتخذها الرئيس السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

بدوره، قال محمد حسام الدين عضو مجلس الشيوخ أننا نترحم على شهداء الشعب الفلسطينى الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، موضحا أن ما يجرى على أرض فلسطين الحبيبة وما يتم على قطاع غزة هى حرب إبادة جماعية تستهدف النساء والأطفال.

وأشاد حسام الدين بجهود الرئيس السيسي لإحلال السلام العادل فى الأزمة الفلسطينية وعمله الدؤوب لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى.