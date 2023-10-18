شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى تحت قبة مجلس الشيوخ: مصر ستظل المدافع الأول عن قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، على الدعم الكامل لموقف الدولة المصرية وقياداتها، إزاء القضية الفلسطينية، والذى يعبر عن ضمير الأمة العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأربعاء، المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال وهبة، إن الحزب يشدد علي تضامنه وتأييده للموقف المصري المطالب بإجراءات حاسمة وعاجلة في مقدمتها الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وسرعة فتح الممرات الأمنة، وارتكاز القضية الفلسطينية علي حل الدوليتين، وكذا رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وشدد رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، علي أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ويشهد علي ذلك ملايين الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن قضية العرب الاولى، فمصر قلب الأمة النابض وسيفها الحامي.

واستطرد النائب إيهاب وهبة، قائلاً: "يا شعب مصر، الأن ها هي المؤامرة تلي المؤامرة، فكونا لمصرنا سندا".