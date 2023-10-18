شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ": جميع المعاهدات والمواثيق الدولية تمنع المساس بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن جميع القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية تنص على أنه لا مساس بالمستشفيات أيا من كان يعالج فيها جنسيته أو دينه، فهذه البربرية غير مسبوقة، "وإن شاء الله تزول هذه الغمة".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، تعقيبا على كلمة النائبة نيفين جورج، والتي قالت: "منذ الأزل لم نسمع عن استهداف مستشفى ولا يوجد مبرر ننذر مستشفى بالإخلاء، مستشفى المعمداني ضمن عدد قليل من المستشفيات يعملون ويستقبلون أعداد كبيرة، ولا يوجد مبرر لإخلائها واستهدافها، وحتى عربات الإسعاف مستهدفة، أين يتم نقلهم؟!".

وأضافت أن الشعب المصري نسى حالته الاقتصادية ونزل يتبرع بالدم، وعندما تمنع دخول المساعدات والإغاثات لأهالي غزة فهذه إبادة جماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

تأتى دعوة رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة إعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 160 من اللائحة على: جلسات المجلس علنية ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.