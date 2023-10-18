شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة: ما يجري في غزة خطة إسرائيلية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن الشعب المصرى والعالم العربى بأسره وكل الشعوب المحبة للسلام تتطلع لمجلس الأمن للنهوض بمسئولتيه لوقف هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية.

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، أن جرائم إسرائيل ضد شعب أعزل متطلع إلى ابسط حقوقه في العيش بحرية وبكرامة مثل غيره من الشعوب.

وتابع مندوب مصر بالأمم المتحدة، :"نطالب بوقف فورى لإطلاق النار على غزة، وما يجري في غزة هو خطة إسرائيلية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين".