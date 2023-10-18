بن فرحان اكد لبوحبيب ان السعودية تبذل الجهود الممكنة لوقف أعمال التصعيد الجاري

اشارت وزارة الخارجية السعودية الى ان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التقى نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي. وبحث الجانبان التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حالياً في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
وأكد بن فرحان خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري. حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
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