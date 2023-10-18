الشرطة الأردنية تشتبك مع محتجين بالقرب من سفارة إسرائيل وسقوط عدد من الاصابات

اعلنت الشرطة الأردنية إن عددا من أفراد شرطة مكافحة الشغب أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت مع متظاهرين بالقرب من السفارة الإسرائيلية كانوا يشعلون النار في الممتلكات.

وكانت السلطات قد نشرت في وقت سابق شرطة مكافحة الشغب لتفريق آلاف المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون السير نحو السفارة الإسرائيلية شديدة التحصين للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والمجرزة التي ارتكبتها اسرائيل في مستشفى المعمداني في القطاع.