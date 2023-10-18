حزب الله: إستهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا بالقذائف ‏الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة

اعلن حزب الله في بيان، بان مجموعة الشهيدين حسين كمال المصري وعلي يوسف علاء الدين ‏في المقاومة الاسلامية قامت عصر هذا اليوم ‌‏18-10-2023‏ ‏بإستهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف ‏الصاروخية والأسلحة المتنوعة من بينها سلاح 57 ملم، مما أدى إلى ‏تحقيق إصابات مباشرة في الموقع.‏

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