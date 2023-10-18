أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "مجموعة الشهيدين حسين فصاعي وأحمد قصاص في المقاو.مة ‏الإسلامية قامت عصر هذا اليوم في 18-10-2023 بإستهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبةط.‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": مجموعة الشهيدين حسين فصاعي وأحمد قصاص قامت باستهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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