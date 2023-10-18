مسؤول في البنتاغون: إسقاط مسيّرتين حاولتا استهداف قوات أميركية في العراق

أعلن مسؤول في البنتاغون أنه "تم التصدّي لهجوم بطائرتين مسيرتين على القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وإسقاط الطائرتين، بدون سقوط ضحايا أو جرحى".

واوضح المسؤول في رسالة إلى صحافيين، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إنه "جرى إسقاط طائرتين بدون طيار في هذا الهجوم. لم تقع إصابات"، بدون أن يحدّد موقع وقوع الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

وفي وقت سابق اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق تبنيها للهجومين. واستهدف الهجوم الأول، وفق تلك المجموعات، قاعدة عين الأسد في غرب العراق. أما الثاني، فقد استهدف قاعدة حرير في أربيل في كردستان العراق.

ونشر جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم من جهته بياناً قال فيه إن "طائرة بدون طيار مفخخة" سقطت في "منطقة صحراوية"، بدون أن يسفر ذلك عن ضحايا.

يأتي ذلك غداة الضربة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة أسفرت عن مئات القتلى.