ردا على مجزرة المستشفى المعمداني.. الفصائل الفلسطينية تقصف تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قصف مدينة تل أبيب، ردا على المجازر الإسرائيلية التي ترتكب ضد المدنيين فى قطاع غزة.

اُستشهد وأصيب نحو 500 فلسطيني، عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة، وفقًا لما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في عمان بالأردن غدا الأربعاء، عقب الحادث، وقرر أبو مازن قطع زيارته للأردن والعودة فورا إلى رام الله.

أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على شهداء مجزرة المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة وجميع شهداء الشعب الفلسطيني، بحسب ما أوردت وكالة «وفا» الفلسطينية.