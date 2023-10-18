تفاصيل تصنيف QS للجامعات المصرية للعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

كشف الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، تفاصيل إعلان مؤسسة QS البريطانية تصنيف الجامعات للمنطقة العربية ٢٠٢٤، والذي يصدر سنويا خلال شهر أكتوبر.

وقال سرحان خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إن التصنيف الجديد شمل ٣٦ جامعة بجمهورية مصر العربية حيث جاءت ٦ جامعات من ضمن أفضل ٥٠ جامعة عربية وهم الجامعة الأمريكية بالقاهره وجاءت في المرتبه ١١ عربيا وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة ١٢ عربيا وجامعة عين شمس في المرتبه ١٧ عربيا، وجامعة الإسكندرية في المرتبه ٣٠ عربيًا وجامعة المنصورة ٣٦ عربيا، وجاءت جامعة المستقبل في المرتبة ٥٠ عربيا.

وأضاف أنه بذلك تعتبر جامعة القاهرة الأولى على الجامعات الحكومية وجامعة المستقبل الأولى على الجامعات الخاصة والجامعة الأمريكية الأولى على 8 جامعات أجنبية.

وأشار إلى تطور تطور كبير في تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي حيث تزايد عدد الجامعات التي صنفت في هذا التصنيف في خلال الخمس سنوات الماضية من ٥ جامعات فقط إلى ٣٦ جامعة في هذا الإصدار ويقوم هذا التصنيف بتقييم الجامعات على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية، وسمعة التوظيف، والإنتاج البحثي والاستشهادات، نسب أعضاء هيئة التدريس وغيرها من المعايير.