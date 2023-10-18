بدأ من 150 ألف جنيه.. عضو الغرفة" يكشف أسعار الحج 2024 وموعد التأشيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو الغرفة السياحية، إن وزارة الداخلية أعلنت بداية تسجيل الحجاج، لكنها لم تعلن الأسعار، لأنه حتى اليوم هناك تعاقدات ستتم مع المملكة العربية السعودية، سيتحدد على أساسها أسعار الحج 2024.

وأضاف "السيسي" لمصراوي، أن تحديد الأسعار سيكون بناءً على التعاقدات التي ستتم مع المملكة العربية السعودية، وإعلان الضوابط سيكون خلال أسبوعين، وبعدها تبدأ الشركات بالإعلان عن خدماتها، ومن ثم صدور التأشيرات.

وأوضح السيسي، أنه يمكن توقع الأسعار بشكل مبدئي خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه سيكون بزيادة من 5 إلى 10 % عن الموسم السابق، نتيجة التضخم، ما يعني أن الأسعار ستبدأ من 150 ألف جنيهًا للحج الاقتصادي.

وأشار إلى أنه، يتم العمل بحيطة وحذر على التعاقد مع الشركة التي تلتزم بتنظيم رحلات الحج خلال الفترة القادمة.

وتابع السيسي، أن إعلان ضوابط الحج مبكرًا هذا العام، نتيجة إعلان السعودية تغيير مواعيد التقدم لتنظيم رحلات الحج وتنفيذها والتعاقد على خدماتها، بمعدل 6 شهور، وستصدر التأشيرات في توقيتات غير مُعتاد عليها.

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