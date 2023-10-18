شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دفاع النواب": إسرائيل ما زالت تمارس يوميا الاعتداء على الأبرياء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال مشاركته في الوقفة التضامنية التى نظمها حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس أن إسرائيل ما زالت تمارس يوميا الاعتداء علي الأبرياء الفلسطينيين وآخرها ضرب مستشفي المعمدانى في انتهاك لحقوق الإنسان وفي صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لم نسمع حتي مجلس الأمن في تنديد أو استنكار أو دعوة لعقد جلسه لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إسرائيل تريد تحقيق هدف لها إنهاء القضية الفلسطينية تحقيق هدف لها وإجلائهم من أراضيهم أن الوضع الدولى والصمت يؤدى لعواقب يتاثر منها العالم وليس إسرائيل أو فلسطين.

كما أكد النائب محمد راضى تأييده لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلى، وحماية الأمن القومي المصرى والعربى.