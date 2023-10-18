شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دفاع الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى اليوم قوية وندعم أشقائنا الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه تم اليوم عقد جلسة طارئة عقب أحداث أمس الإجرامية التى قام بها الاحتلال الإسرائيلى بالعدوان على مستشفى المعمدانى وقتل الأطفال والمدنيين والمصابين والجرحى.

وأضاف طارق نصير، خلال لقاء خاص بكاميرا "إكسترا نيوز"، من أمام مجلس الشيوخ، أن القصف الإسرائيلى يمنع وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ما يعنى استمرار للتعنت الإسرائيلى وخطته فى تدمير لأشقائنا الفلسطينيين فى غزة، وتجريف القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى كانت قوية، وشرح خلالها الموقف وخطة الاحتلال الصهيونى لتجريف القضية الفلسطينية ونقل المعركة من غزة لسيناء لتصبح الأخيرة ساحة معركة بعد تهجير الفلسطينيين، موضحا أن الشعب المصرى عقب هذا اللقاء ملأ الشوارع والميادين بالملايين للتعبير عن الإدانة وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.