شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية بالشيوخ: باسم نساء مصر نقول للرئيس سير على بركة الله ربنا ينصرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة راندة مصطفى اشعر بمنتهى الفخر أن بلادى أول بلد ينتفض، ورئيس مصر، هو أول ئيس دولة ينتفض، ووقف أمام القوى الغاشمة حين رفض فتح معبر رفخ لدخول الأجانب بدون فتحه لدخول المساعدات الانسانية لغزة، ورفض القمة الرباعية مع بايدن، ووقف شامحا، وقال "لن نسمح بتهجير الفلسطنيين و نفرط فى قطعة أرض".

وأضافت باسم سيدات وحماة الوطن ونساء مصر اللاتى يحتشدن لتاييد الرئيس السيسى، نقول له "سير على بركة الله، ونحن نؤيدك ربنا ينصرك".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الشيوخ مساء اليوم لمناقشة تداعيات الاوضاع فى الاراضى الفلسطنية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

واشارت النائبة هالة كمال، إلى تصريحات الرئيس السيسى لدعم غزة وشعبها، والتى أكدت موقف مصر الدائم مع القضية الفلسطنية، مؤكدة رفضنا شعبا ودولة ممارسات العدو الصهيونى، ونتطلع من الدول العربية اتخاذ موقف موحد ضد الاحتلال الصهيونى، مطالبة الدول العربية بممارسة ضغوطا دولية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية على أمريكا وأوروبا.