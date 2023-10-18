شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يؤكد تأييده لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب التجمع على موقفه التاريخى المساند لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية، موضحا أنه يقف مع صموده في غزة وفي كل مدن وقرى فلسطين المحتلة، ويدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الهمجي علي غزة، محذرا من استهدافه تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.

وشدد أن المصريين شعبًا وقيادة لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال بتكرار حدوث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم، معلنا تأييده ودعمه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في رفضه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، برفضه عمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ورفضه المشاركة في المؤتمر الرباعي بالأردن مع الرئيس الأمريكي بايدن بعد العدوان علي مستشفى المعمدانى.

وأدان الحزب الحصار الإسرائيلي الأميركي للشعب الفلسطيني في غزة في ظل الصمت والتواطؤ الغربي، وتجاهل المآسي التي يعيشها نساء وأطفال غزة والمرضي والجرحى في المستشفيات الفلسطينية، مطالبا بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، مستنكرا المساعدة والدعم العسكري الأمريكي والانجليزي بإرسال البوارج وحاملات الطائرات والجنود ، بدلا من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني.

وأعلن الحزب مواصلة الاحتجاج السياسي لدى سفراء أوربا في القاهرة من الدول الداعمة للعدوان الصهيوني، مناشدا الدول الداعمة للحق الفلسطيني التحرك لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد لمناقشة العدوان الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

ودعا حزب التجمع لتشكيل لجنة لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ورفع تقرير بنتائجها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان للنظر في ملاحقة مرتكبيها، قائلا "حزب التجمع إذ يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم ، ويرفض تصفية قضيته عبر التهجير القسري والتوطين خارج أراضيه ، ويدين العدوان الإسرائيلي الهمجي، يؤكد علي موقفه الثابت المتمثل في دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وعلي رأسها إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس".