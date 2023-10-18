شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود عصام مستنكرا العدوان الإسرائيلى: نرفض سياسة التهجير وأمن مصر خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، فالدولة المصرية ذات سيادة وقوة لا أحد ينكرها، مشيدًا بالمواقف المصرية تجاه القضايا العربية لاسيما القضية الفلسطينية.

وأكد عصام، في بيان له اليوم، الأربعاء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض المخطط الصهيوني لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى أرض سيناء الحبيبة، جاءت واضحة وصريحة، فإننا لن نقبل بالتفريط في أرض الفيروز سيناء.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى، والأمم المتحدة، وكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف المجازر الدموية، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

واستنكر عصام، الانحياز الغربي الأعمى للكيان الصهيوني الإسرائيلي، مطالبًا بتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما استنكر المحاولات لتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها، والعدوان الغاشم للكيان الصهيوني وقصفه للمستشفيات المدنية واستهداف الشعب الأعزل من الأطفال والنساء والشباب.النائب محمود عصام يستنكر العدوان الإسرائيلي الغاشم.. ويؤكد: نرفض سياسة التهجير والأمن القومي المصري خط أحمر.

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، فالدولة المصرية ذات سيادة وقوة لا أحد ينكرها، مشيدًا بالمواقف المصرية تجاه القضايا العربية لاسيما القضية الفلسطينية.

وأكد عصام، في بيان له اليوم الأربعاء، أن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض المخطط الصهيوني لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى أرض سيناء الحبيبة، جاءت واضحة وصريحة، فإننا لن نقبل بالتفريط في أرض الفيروز سيناء.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى، والأمم المتحدة، وكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف المجازر الدموية، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

واستنكر عصام، الانحياز الغربي الأعمى للكيان الصهيوني الإسرائيلي، مطالبًا بتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما استنكر المحاولات لتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها، والعدوان الغاشم للكيان الصهيوني وقصفه للمستشفيات المدنية واستهداف الشعب الأعزل من الأطفال والنساء والشباب.