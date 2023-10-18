شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: نفوض الرئيس السيسي لحماية أمن مصر ودعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، تفويض حزب إرادة جيل وجميع الأحزاب المنضوية تحت تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى لحفظ الأمن المصري وحماية الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية.

ووجه "مطر" خلال الجلسة الطارئة بمجلس الشيوخ مساء اليوم الأربعاء، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على بيانه الذي تلاه بداية الجلسة العامة، مؤكدا أنه يعبر على جميع أعضاء مجلس الشيوخ.

وأشار "مطر" إلي أن إسرائيل تقوم بانتهاك حقوق الإنسان و تخالف المواثيق الدولية، مضيفا: "من منطلق ما نراه نحن كحزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا نعلن تفويضنا التام للرئيس السيسي"، موضحا أن كل ما يحدث وحد المصريين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.