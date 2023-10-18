شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: إسرائيل تروج لتهجير الفلسطينيين منذ سنوات والرئيس السيسي يدير الأزمة بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى نموذج اليوم في كلمته بالمؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى، عندما تحدث عن تصدير مشكلة فلسطين إلى دول الجوار، موضحا أن هذا الأمر لا يحل الأزمة.

وأضاف خالد عكاشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc: "الحكومة الإسرائيلية تحاول الترويج لمشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باتجاه مصر والأردن منذ سنوات، في محاولة للالتفاف على الحقيقة والشرعية الدولية، رغم أن الرؤية المصرية التي رسخت منذ 2014 حتى هذه اللحظة، أن المسار السياسي واستعادة الشرعية الدولية المتمثلة في حل الدولتين وأن الدولة الفلسطينية تقوم على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل حل مستدام ونقطة استقرار للمنطقة بالكامل".

وأشار إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مشكلة فلسطين خلال مؤتمر المستشار الألماني بالقاهرة، متابعا: "نشد على أيدي الرئيس السيسي في إدارة الأزمة الحالية، وهو يدير الأزمة كما يريد الرأى العام المصرى بل وأقوى، معبرا عن المصريين تعبيرا حقيقيا".