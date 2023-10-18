شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى بالشيوخ: سيكتب التاريخ اسم الرئيس السيسى الذي لا يلين فى مبادئه ولا فى حمايته لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العليم الشيخ فى الازمات يظهر معدن الشعب المصرى، لافتا إلى أنه هو من مول معركة حطين، ولم يكن فى خزائنه درهما ودينار، وهو الذى ظهر اليوم بمظهر حضارى ليبلغ رسالة جماعية لقيادته الوطنية، يقول له لقد فتحت لوحات التاريخ ليكتب اسم رئيس الجمهورية، كما كتب أسماء أجدادك من الظاهر ببيرس وصلاح الدين الأيوبى، مضيفا سيكتب التاريخ اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا يلين فى مبادئه، ولا حمايته وطنه ولا عرضه.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الشيوخ مساء اليوم، لمناقشة تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطنية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

واضاف الشيخ، رسالتى للشعب الفلسطينى الآبى العظيم "أصبروا وصابروا والنصر آت لكم"، ورسالتى لشعب إسرائيل إذا أردتم أن تعيشوا معنا فى سلام فهو سلامنا كسلام المسلمين والمسيحين واليهود، ولم تاتى شريعة واحدة تحلل لكم قتل الأطفال والشيوخ والنساء العزل"، مضيفا "لعنتهم ستلاحقكم"، مضيفا "نحيى قواتنا المسلحة الأبية التى بها نحتمى، ونتكلم ونقول وبقواتنا المسلحة النصر لنا ولامتنا".

ووجه النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، التحية للدولة المصرية بكل مؤسساتها، لافتا إلى زعيمها انطلق بموقف غير مسبوق يدل على زعيم شجاع، تعبيرا عن قضية لم ينسى فيها معاناة شعب فلسطين، وسط موقف مخز من العالم يأتى موقف الدولة المصرية وزعيمها يتسق مع الموقف المصرى الذى يعتربها قضية أمن قومى.

وأشار إلى التأييد الجارف الشعبى لقرارات الرئيس وتفويض الجموع الشعبية لزعيمها فى اتخاذ مايراه للدفاع عن القضية الفلسطينية، مضيفا من هنا نعلن تأييدنا للرئيس السيسى فى قراراته وتوجهاته تجاه القضية الفلسطينية، ونفوضه فى اتخاذ مايراه حفاظ على الأمن القومى المصرى.