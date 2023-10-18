شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: نقف خلف الرئيس السيسى ونفوضه فى إجراءات حماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب المصري يلتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعمه في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء في فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وقالت "سعيد"، في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ مساء اليوم: " إلى متى سنظل نسأل أين الضمير العالمي من المذابح والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يمارس الآن ضد الشعب الفلسطيني هو إبادة جماعية، فما لم تستطع القوى الغربية تنفيذه من خلال صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، تنفذه من خلال الإبادة الجماعية لأهالينا في غزة، لحد امتى نفضل صامتين أمام هذه المجازر والقتل لشعب فلسطين".

وتابعت النائبة سها سعيد: "نلتف حول زعيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى ورأينا اليوم الشباب في العديد من المناطق والجامعات يستجيب للدعوات، نلتف خلفه ونفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

تأتى دعوة رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة إعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 160 من اللائحة على: جلسات المجلس علنية ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.