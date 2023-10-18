تأييد برلماني وتفويض من تحت قبة الشيوخ للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه حماية للأمن القومي المصري

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأييد نيابي وتفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كل ما يراه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري من جانب، ودعم القضية الفلسطينية من جانب أخر.

وأكد اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما له في اتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ علي الأمن القومي المصري، ومن أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف "المقرحي" أننا نسطر للتاريخ أن هذا البلد الأمن، مشيراً إلي أن هناك مؤامرة كبري تحاك لإنهاء القضية الفلسطينية بدفع الفلسطينيين إلي سيناء، لتكون فلسطين قد انتهت، لذا يجب تشجيع الفلسطينيين علي البقاء في أرضهم .. أرض فلسطين التاريخية.

وأعرب "المقرحي" علي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الجريح من جريمة بشعه، الشعب الجريح، لافتاً إلي أن الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها حدود واضحة إلي يومنا هذا، هي إسرائيل.

من جانبه، وجه النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنا تفويضه لاتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحماية الوطن، داعيا الشعب المصري للاصطفاف علي قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

في الوقت ذاته، أعلن النائب فايز أبو حرب، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية وسلامة الأمن القومي، مشيراً إلي أننا أمام ما يمكن تسميته نكبة جديدة بعد 1984، من تدمير وهدم للمنازل علي رؤوس مواطنيها وقذف المستشفيات، واخبار الشعب الفلسطيني علي النزوح جنوبا نحو الحدود المصرية.

وقال "أبو حرب" إن الحدود المصرية لها قائد ووطن يحميها، محذرا أن تهجير الفلسطينيين من غزة ورفح وخان يونس يمثل إنهاء القضية الفلسطينية تماما إلي الأبد.