شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن يشارك في وقفة احتجاجية للتضامن مع قرارات الرئيس السيسي وغزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أعضاء حزب مستقبل وطن، في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمانة المركزية بالتجمع الخامس، للتضامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية.

وجاء في مقدمة المشاركين، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب فخري طايل، والنائب محمد مصطفي السلاب، والنائب محمد سليم، والنائب خالد عبد المولي، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب محمد الكيال، والنائب محمد البنا، والنائب أيمن حامد الشريف، والدكتور سمير صبرى أمين لجنة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، والنائب الدكتور محمود سعد، أمين أمانة المهنين المركزية بحزب مستقبل وطن.

ورفع أعضاء حزب مستقبل وطن، الإعلام المصرية، لمشاركة المواطنين في وقفتهم الاحتجاجية للتضامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد احتشد الالاف من المواطنون أمام مقر الامانة العامة لحزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، للتضامن مع القضية الفلسطينية، ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الاعلام المصرية والفلسطينية، وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وردد المشاركون هتافات مندده ضد العدواني الإسرائيلي، ومنها "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، "واحد اثنين الشعب العربي فين"، "يانجيب حقهم يا نموت زيهم".

تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (12)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (13)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (14)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (15)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (16)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (17)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (18)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (19)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (20)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (21)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (22)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (23)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (24)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (25)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (26)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (27)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (28)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (29)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (30)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (31)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (32)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (33)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (34)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (35)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (36)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (1)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (2)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (3)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (4)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (5)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (6)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (7)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (8)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (9)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (10)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (11)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (1)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (2)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (3)



تظاهرات مستقبل وطن دعما لفلسطين (4)