شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة إعلام الشيوخ: تحية للرئيس السيسى لرفضه فتح معبر رفح للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ التحية، وخالص العزاء للشعب الفلسطينى الأعزل والشعوب العربية التى انتفضت أمس وبعض شعوب دول العالم التى تعاطفت بإنسانية بعد ان فقدت حكوماتها انسانيتها.

وأشار مسلم إلى أن ماحدث فى السنوات الأخيرة فى سيناء يؤكد بعد نظر الرئيس السيسى، لافتا إلى أن ما حدث من إخلاء المنطقة على الحدود وهدم الانفاق وتطهير سيناء من الارهاب يجب ان نتذكره الآن فلو لم يكن كل هذا حدث لكان الوضع الآن مختلف، مضيفا:" تحية للرئيس وتحية لرفضه فتح المعبر للاجانب وتحية لرؤساء الأردن وفلسطين الذين رفضوا لقاء الرئيس الأمريكى بايدن"، مؤكدا تضامنه مع دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى التظاهر عند النصب التذكارى يوم الجمعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ التى عقدت مساء اليوم لنظر تداعيات الاوضاع فى الاراضى الفلسيطنية.

وقالت النائبة كوثر محمود:"تحيا فلسطين وتسقط اسرائيل".

وقدمت النائبة عائشة عبد الغنى، التعازى لاهل فلسطين والتحية لشهدائهم، قائلة:" شجرة الحرية تروى من الدماء، وبمزيد من الدماء والشهداء ستتحرر الأرض"، واضافت:" دعمت الرئيس وادعمه فى كل ما اتخذه من قررارات، وادعمه فى الماضى والمستقبل، وتأمين مكانة مصر وأمنها القومى، وتحية لقواتنا المسلجة، وإسرائيل صحت الوعى الشعبى، وستندم وتدفع سبب جرئتها، والغضب العربى قادم، ولن نسكت على بيت المقدس، ومسرى الرسول ولا تهجير ونقول لهم يموتوا شهداء، ولا يتركوا أرضهم، ونحن معهم تأييدا بالدعم المادى والمعنوى.