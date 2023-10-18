شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة نيابية للإعلام الأجنبى لتضليله فى تغطية المجازر الإسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شجب أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ما وصفوه بـ"التضليل" والخداع" الذي يمارسه الاعلام الأجنبي في تغطيته للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بلسان كل مصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم مؤتمر صحفي للرئيس السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس، مؤكداً أن الرئيس مصدر لقوة المصريين أمام العالم الغربي و نفوضة لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وأضاف "شبانة" أن ما يحدث يكشف لنا أنه من يعول علي الغرب في أي شيء فهو "يضحك علي نفسه" علي حد وصفه، حيث أن كافة المنظمات الدولية ما هي إلا "ماريونت" في يد الغرب.

وفي السياق ذاته، شجب البرلماني محمد شبانه، كل ما يقوم به الإعلام الغربي عبر محطاته الكبرى من خداع، قائلاً : "سقطت أوراق التوت عن إعلان الغرب".

وأشار "شبانة" إلي أننا في مرحلة افاقة عربية ويجب تكاتف الجميع، وأن بعض الدول التي ظنت أن تضع يدها في يد الكيان الصهيوني، تتأكد اليوم أنها كانت علي خطأ، مشددا علي أهمية التلاحم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتفق النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ مع شبانه في أن استنكارة لما تبثه وسائل الإعلام الغربية المضللة المشككة في حقيقة ما تشهده فلسطين من جرائم علي يد الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلي أننا أمام مذبحة ضد الانسانية ويصمت ضمير العالم عنها، قائلاً: مخططات الاستيطان لا تنتهي، والتجهيز لا يزال موجود، لكن وعي القيادة المصرية علي مر العصور يقف لها بالمرصاد".

واستنكر "الحاج" أيضا صمت المجتمع الدولي أمام ما يحدث من مجازر اسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

من جانبه أيد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة البيان الذي تلاه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رافضا للانتهاكات الاسرائيلية تجاه الفلسطنين مؤكدا علي دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد النائب طارق سعده، أن الدولة المصرية تتصدي لكافة قضايا العرب، فهي الدرع والسيف الحامي لكل أبناء الوطن العربي، مشيرا إلي أننا حاليا أمام حدث جلل علي المستوي العالمي، فإما نكون أو لأ نكون. وأعلن "سعده" تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه لازما حيال الحفاظ علي الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية.