مظاهرة شعبية غاضبة متوجهة إلى السفارة الأميركية في عاصمة البحرين

خرجت مظاهرة شعبية غاضبة في البحرين متوجهة نحو السفارة الأميركية في العاصمة البحرينية، رفضا للعدوان الاسرائيلي على غزة لا سيما مجزرة المستشفى المعمداني، والدعم الاميركي اللا متناهي لها.

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