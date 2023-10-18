افادت القناة 13 الإسرائيلية بان "تقييم أمني يقول إن عشرات من مسلحي "حماس" ممن تسللوا قبل 12 يوما ما زالوا في إسرائيل".
ولفتت القناة 13 الى انه تقديرات بأنه لا يزال عشرات المسلحين يتواجدون في مستوطنات غلاف غزة، كما انه في المنظومة الأمنية يقدّرون بأن هناك ما لا يقل عن 20 مسلحا من حماس ما زالوا يتمركزون في غلاف غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13: تقييم أمني يقول إن عشرات من مسلحي حماس ممن تسللوا قبل 12 يوما ما زالوا في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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