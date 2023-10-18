القناة 13: تقييم أمني يقول إن عشرات من مسلحي حماس ممن تسللوا قبل 12 يوما ما زالوا في إسرائيل

افادت القناة 13 الإسرائيلية بان "تقييم أمني يقول إن عشرات من مسلحي "حماس" ممن تسللوا قبل 12 يوما ما زالوا في إسرائيل".

ولفتت القناة 13 الى انه تقديرات بأنه لا يزال عشرات المسلحين يتواجدون في مستوطنات غلاف غزة، كما انه في المنظومة الأمنية يقدّرون بأن هناك ما لا يقل عن 20 مسلحا من حماس ما زالوا يتمركزون في غلاف غزة.