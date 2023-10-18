حماس: كيف استطاعت اسرائيل أن تميز بأن الصواريخ التي استهدفت المعمداني هي لحركة الجهاد بين سائر فصائل المقاومة

اشارت حركة حماس الى ان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي سارع لسحب ما نشره عن قصف اسرائيل للمستشفى المعمداني بعد ردة الفعل العربية والدولية، واكدت بانه قبيل وخلال القصف لم تطلق المقاومة أية صواريخ ولم تفعل صافرات الإنذار في اسرائيل.

وسألت حركة حماس "كيف استطاعت اسرائيل أن تميز بأن تلك الصواريخ هي لحركة الجهاد بين سائر فصائل المقاومة"، ولفتت الى ان "صواريخ المقاومة لا يمكن أن تخلف ذلك العدد الكبير من الضحايا لأنها ذات قدرة تدميرية قليلة لكونها محلية الصنع مقارنة بصواريخ اسرائيل".

واتهمت حماس الإدارة الأميركية بالمشاركة في مجازر الاحتلال، ورات بان "استمرار الإدارة الأميركية في تبنّي الرّواية الصهيونية هو مشاركة في المجازر، كما ان تبنّي الرئيس الاميركي جو بايدن لرواية اسرائيل حول مجزرة المستشفى هو تأكيد على أن الإدارة الأميركية منحازة للاحتلال وشريك وداعم مباشر للمجزرة".