وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك برياً

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك برياً".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، عن الانتهاء من "تعبئة مئات الآلاف من الاحتياط والتجهيزات استعدادا لتنفيذ مجموعة من الخطط الهجومية".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي قرر إرجاء توغله المتوقع لقطاع غزة، لعدة أيام بسبب الظروف الجوية السيئة"، ونقلت عن 3 ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، لم تكشف عن هويتهم، أنه كان من المفترض أن يبدأ الهجوم البري عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيله جزئيا بسبب السماء الملبدة بالغيوم التي ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية.