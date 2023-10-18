اقتحم المئات من اليهود الأميركيين الكونغرس الاميركي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وبينما يحتج الآلاف من اليهود الأميركيين في الخارج، يوجد أكثر من 350 شخصًا بالداخل، بما في ذلك عشرين حاخامًا، يقيمون الصلاة.

كانت هذه تفاصيل خبر اقتحام مبنى الكونغرس من قبل المئات من اليهود الأميركيين للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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