الهلال الأحمر الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى القدس في غزة بكثافة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "الاحتلال يستهدف محيط مستشفى القدس في غزة بكثافة".

ووارتكبت إسرائيل واحدة من أبشع المجازر في قطاع غزة، إذ استهدفت طائراتها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في 17 تشرين الأول 2023، مما أدى لسقوط أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

ولم تكن هذه الغارة الأولى على مستشفى المعمداني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد استهدفته الطائرات الإسرائيلية أيضاً في 15 تشرين الأول 2023 مما أدى إلى إصابة 4 من كوادره الطبية، وتعرض بعض أقسامه للتدمير.