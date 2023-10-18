الراعي امام رئيسة الحكومة الايطالية: عدم انتخاب رئيس جعل لبنان برؤوس كثيرة

اشار البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خلال لقائه رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، الى "عدم انتخاب رئيس للجمهورية بشكل متعمّد خلافًا لمنطوق الدستور، وعدم تنفيذ اتّفاق الطائف نصًّا وروحًا، فأصبحت البلاد بدون سلطة تحسم الخلافات والمخالفات، وكثرت الرؤوس، ودبّت الفوضى".

كما تحدث الراعي عن" تحديات تفاقم الأعداد الباهظة للنازحين السوريّين إلى لبنان، الذين باتوا يشكّلون 41% من سكّانه، وعبئًا اقتصاديًّا وماليًّا ثقيلًا، وخطرًا سياسيًّا وأمنيًّا وطائفيًّا ينذر بالانفجار"، داعيا " الأسرة الدوليّة إلى العمل بمسؤولية لاعادتهم ومساعدتهم على أرض سوريا في إعادة بناء بيوتهم، واستئناف حياتهم في وطنهم على المساحات الشاسعة الخالية من حال الحرب".

من جهتها ابدت ميلوني اهتمامًا بالوضع في لبنان وبخاصة لهذَين الموضوعَين، ووعدت ب"العمل ما بوسعها من أجل خلاص لبنان من معاناته وأزماته". منوهة ب"قيمة لبنان وبدوره المميز بي بلدان الشَّرق الأوسط".

ودار الحديث حول الأزمة السياسية في لبنان، المتمثّلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، إضافة إلى أزمة النازحين السوريين. وقد رافقه في الزيارة المطران يوحنا-رفيق الورشا المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني، والخوري جوزف صفير نائبه وقيّم الوكالة والمعهد.