هيئة البث الاسرائيلي: الجيش يبدأ إنشاء مستشفى ميداني في الجليل ضمن الاستعدادات لاحتمال اندلاع مواجهة مع حزب الله

اعلنت هيئة البث الاسرائيلي الى ان الجيش الاسرائيلي بدأ في إنشاء مستشفى ميداني في الجليل ضمن الاستعدادات لاحتمال اندلاع مواجهة مع حزب الله.

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