الجيش: للالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي في المظاهرات وعدم التعرض للعسكريين والأملاك العامة والخاصة

ذكرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "على خلفية المجازر المدانة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة الناجمة عن قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، إضافة إلى الانتهاكات والاعتداءت وعمليات القصف المتواصلة على المناطق الحدودية الجنوبية في لبنان، حصلت مظاهرات وتحركات تندد بهذه الارتكابات، تخللتْها أعمال شغب وتخريب وتعديات على الأملاك العامة والخاصة، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح مختلفة أثناء تنفيذ مهمات حفظ أمن التظاهرات".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية، والالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وعدم التعرض للعسكريين والأملاك العامة والخاصة".