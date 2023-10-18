أمطار متفرقة غزيرة أحياناً اعتباراً من فجر الخميس يرافقها رياح ناشطة وعواصف رعدية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلب وماطر أحياناً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من فجر يوم غد الخميس يرافقها رياح ناشطة وعواصف رعدية متفرقة ويستمر حتى مساء الجمعة حيث يتحول الى مستقر مع عودة درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والملموس اعتباراً من يوم السبت وتتخطى معدلاتها يوم الأحد.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم اجمالاً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال ٥٠ كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع احتمال لتساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات ، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل واحتمال لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية، يتحسن الطقس تدريجيا بدءاً من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.