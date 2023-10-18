"حزب الله" نعى عنصرين سقطا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد طه عباس عباس (علي الرضا) من بلدة عيترون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

كذلك أعلن الحزب، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد مرمر "مرتضى" من بلدة عيترون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".