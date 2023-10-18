افادت اللجنة المنظمة لمعرض لبنان الدولي للكتاب 2023 ان المعرض يفتح ابوابه غداً الخميس 19 تشرين الأول كالمعتاد عند الساعة التاسعة صباحًا للسادة المشاركين، ويستقبل زوار المعرض من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، يذكر ان المعرض ينهي اعماله الساعة الثامنة من مساء يوم الاحد الموافق 2023/10/22.

كانت هذه تفاصيل خبر معرض لبنان الدولي للكتاب يفتح ابوابه غداً الخميس 19 تشرين الأول كالمعتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.