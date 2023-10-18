اشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، الى انه "ينشر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن تعطيل القطاع التربوي حتى نهار الاثنين المقبل. إن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا ، والصحيح هو أن كل القطاع التربوي يفتح أبوابه غدا الخميس باستثناء المدارس الواقعة بمحاذاة الحدود الجنوبية الدولية".
وكرر المكتب الإعلامي "دعوة المواطنين إلى عدم الأخذ بالأخبار الكاذبة، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزير التربية شخصيا أو عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية: لا صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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