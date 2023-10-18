لا يمكننا تحميل جميع سكان غزة المسئولية .. الاتحاد الأوروبي: مصر طالبت مرارا بوقف قصف البنية التحتية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مسئول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبني استجابته للتعامل مع التطورات في قطاع غزة على 4 مبادئ، وهي: الحزم، والإنسانية، والتماسك، والموقف السياسي الاستباقي في مواجهة هذا الصراع.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن «الحزم مرتبط بالإدانة الواضحة لحركة حماس وأفعالها»، مردفا: «حماس تعرقل أي محاولة لتحقيق السلام».

ودعا إلى عدم تحميل الشعب الفلسطيني وجميع سكان غزة، المسئولية عن الهجمات التي تشنها «حماس»، منوهًا أن «الفلسطينيين يستحيل أن يحققوا سلاما عادلا مع استمرار تلك الهجمات».

وذكر أن المذبحة التي وقعت في مستشفى المعمداني وجه آخر من وجوه الحرب المروعة، محذرًا من أن «قطع المياه والإمدادات الأساسية عن السكان لا يتوافق مع قانون الحرب».

واستطرد: «في تلك اللحظة، انقطعت المياه في غزة وهناك أكثر من 3000 قتيل وربعهم أطفال.. لا يمكننا تحميل جميع سكان غزة المسئولية عن الأعمال التي تقوم بها حماس».

وشدد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مضيفًا: «وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعا مراراً وتكراراً إلى وقف قصف البنية التحتية التي تسمح بمرور هذه المساعدات الإنسانية العاجلة».