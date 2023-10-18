شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة «المعمداني» تنهي تاريخاً من العراقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على مدار قرن ونصف القرن تقريباً، كان مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، شاهداً على أبرز الأحداث في تاريخ المدينة، قبل أن يحفر المستشفى ذكراه في الأذهان مؤخراً، بارتباطه بإحدى أبرز المآسي التي ستخلدها الذاكرة الفلسطينية، بعد أن أودى قصفه الثلاثاء، بحياة المئات من الأبرياء.

ويقع مستشفى الأهلي العربي الشهير ب«المعمداني» في حي الزيتون بقطاع غزة، وتحيط به كنيسة القديس برفيريوس ومسجد الشمعة ومقبرة الشيخ شعبان. وترجع أهمية المبنى إلى كونه أقدم مستشفيات غزة؛ إذ تأسس في عام 1882 على يد إحدى البعثات الإنجليزية، وكان المستشفى يقدم خدماته آنذاك لنحو 200 ألف نسمة.

وشهد المبنى على مدار تاريخه أحداثاً جسيمة؛ إذ تعرض للتدمير والنهب خلال الحرب العالمية الأولى، وبعد إعادة تشييده حمل اسمه الجديد «المستشفى الأهلي العربي» في عام 1919، وظل خاضعاً للإدارة الإنجليزية حتى أربعينات القرن الماضي.

وفي عام 1948، أغلق المستشفى بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، ثم أعيد افتتاحه عن طريق البعثة المعمدانية في وقت كانت فيه غزة تابعة لمصر.

وشهد المستشفى أزمة أخرى عقب قرار الحكومة المصرية في الخمسينات، إلغاء قانون الوقف الأهلي، ما عرضه لخلاف على الملكية استمر سنوات طويلة على الرغم من ذلك استمر في تقديم خدماته لسكان المنطقة.

وفي منتصف السبعينات، عاش المستشفى أزمة أخرى، بعدما قطعت وكالة الأونروا المساعدات عنه، فتراجع عمله، وتقلّص عدد موظفيه.

وعلى مدار عقود طويلة من تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصل المستشفى تقديم خدماته، واستقبال المصابين خلال الحروب المختلفة، بدءاً من الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 1987، وانتهاء بعملية «السيوف الحديدية» الحالية التي تشنها القوات الإسرائيلية، وتسببت في استهداف المستشفى ومقتل نحو 500 من المصابين والنازحين.