متظاهرون يقتحمون الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

بغداد - ياسين صفوان - اقتحم مجموعة من المتظاهرين مبنى الكونغرس الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، وطالبوا الولايات المتحدة بوقف النار في قطاع غزة، وذلك خلال مسيرة داعمة لفلسطين.



وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأمريكية، قامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين الذي اقتحموا المبنى.

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.