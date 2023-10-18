انت الان تتابع خبر قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "الاحتلال يقصف مباني سكنية وشوارع رئيسية في محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى غرب مدينة غزة".

وأضافت: "أدى القصف إلى تطاير الشظايا للمبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم عن 8000 بالإضافة إلى طاقم العمل في الجمعية".



ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وفي مساء أمس الثلاثاء، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

