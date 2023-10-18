سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الاستثنائي للّجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة -

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية اليوم في الاجتماع الاستثنائي للّجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، بمقر الأمانة العامة في الرياض.



وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.



وقد أكدت سلطنة عُمان في كلمتها على أنّ الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لنكبة جديدة ولأحداث خطيرة أليمة جراء حرب غاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تحصد أرواح المدنيين لاسيما النساء والأطفال وكبار السن، وتدمر البنية الأساسية والخدمية والمستشفيات -ومجزرةُ مستشفى المعمداني دليل قاطع- متجاوزةً كلَّ الأعراف والقوانين والشرائع الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولية، وسط تصريحات وممارسات عنصرية واستفزازية شهدها العالم أجمع بهدم منازل السكان والتعدي على حرمة المسجد الأقصى المبارك وإجبار المدنيين على النزوح.



وبينت أنّ كلَّ هذه الفظائع ضد سكان غزة تحدث وكثيرٌ من دول العالم المؤثرة ليست فقط تتجاهل ذلك، وإنما تقوم بدعم إسرائيل سياسيًّا وإعلاميًّا وحتى ماديًّا.



وأشارت إلى أنّ الأحداث الجارية ليست جديدة ولا مفاجئة ولن تكون الأخيرة، وهي نتيجة طبيعية لفشل المجتمع الدولي في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ودولتهم المستقلة.



وبينت أنّه في ظل الأزمة القائمة فإنّ الموقف الإسلامي والإنساني تجاه ما يجرى في قطاع غزة يحتم علينا جميعًا الضغط بتسهيل مرور القوافل الإنسانية، عن طريق فتح المعابر لإيصال المساعدات العاجلة من المواد الطبية والغذائية وغيرها، وكذلك الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية في هذا الشأن.

وأكدت سلطنة عُمان رفضها لتهجير الفلسطينيين نتيجة هذا العمل العدواني، والذي يهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية برمتها، ووقوفها مع الأشقاء في فلسطين، وتؤمن بأنّ المعاناة لن تنتهي إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.



ضم الخليج 365 المرافق وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية القنصل العام نائب المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي المستشار سالم البوسعيدي، والمستشارة كفاح بنت جعفر اللواتية، والسكرتير أول محمد بن خالد بن أحمد البرواني.