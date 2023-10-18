الاحتلال الإسرائيلي يُواصل هجومه على غزة ويقصف مدرسة في خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - يُواصل "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، هجومه على قطاع غزة، إذ قصف مدرسة إيواء في خان يونس تضم نازحين، أسفر عن وقوع ضحايا، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وتم نقل مُصابي المدرسة إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة.

وتنقل سيارات الإسعاف المُصابين من مدرسة عبد العزيز في خان يونس.

وأشارت إلى أن "أطقم الحماية المدنية تتوجه إلى مدرسة عبد العزيز في خان يونس".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُنهي الاستعدادات لشن هجوم بري على غزة

يبدو أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت "كان": "انتظار وصول الأمر في الجنوب، أحد أهدأ أيام الحرب حتى الآن يوم ثالث دون أي مواجهات مع "الإرهابيين"، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول القطاع".

وذكرت القناة 12 العبرية أن أعضاء مجلس وزراء الحرب في إسرائيل أوضحوا للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا مفر من التدخل البري في غرة.

وأشارت "القناة 12" إلى أنه افتتح صباح اليوم (الأربعاء) بزيارة تاريخية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل أثناء الحرب، حيث شارك في الاجتماع المصغر لمجلس الوزراء".

و"داخل غرفة مجلس الوزراء الحربي، اجتمع رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء المصغر، وأوضح فريق من الوزراء لبايدن أن المناورة البرية في قطاع غزة أمر لا مفر منه، وطلب بايدن معرفة ما هي أهداف وغايات العملية، كما سأل عما إذا كانت إسرائيل تعرف ما سيحدث في المرحلة المقبلة، حتى لو انهارت حماس، حيث أكد أنه سيدعم أي تحرك إسرائيلي في قطاع غزة، في ظل القضايا الإنسانية".

زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى إسرائيل

ويأتي ذلك بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، حيث قال في مؤتمر صحفي في تل أبيب إن إسرائيل لو لم تكن في الوجود "لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها".

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه عن عملية "طوفان الأقصى" أن "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر"، محذرا إسرائيل من تكرار "أخطاء" الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأشار بايدن إلى أنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تقديم مساعدة "غير مسبوقة" لإسرائيل، مشددا على سعي واشنطن للعمل على "تحقيق اندماج إسرائيل في محيطها".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تبنيه المزاعم والرواية الإسرائيلية بخصوص مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن "ألأزمة الحالية تعزز الإصرار على حل الدولتين".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُؤكد مُجددًا: "الصراع مع حماس طويل الأمد"

أكد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، "هرتسي هاليفي"، أن الصراع مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سيكون طويل الأمد، وذلك أثناء حديثه مع الجنود الإسرائيليين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.