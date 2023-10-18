أبو الغيط: نتطلع الي المشاركة في ‎قمة ناجحة بمصر لوضع حد لمعاناة أهل غزه

ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط أن الجرائم الاسرائيلية تتواصل ويتواصل التوثيق.

وأضاف أبو الغيط عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي اكس :" نسعي بقوة الي تصحيح مسار الكثيرين ازاء مجريات الحرب الغاشمة وصد مساعي ‎التهجير القسري و نتطلع الي المشاركة في ‎قمة دولية ناجحة بمصر لوضع حد لمعاناة اهل غزه".

والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بوفد يمثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع المخيفة والخطيرة في قطاع غزة.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليمياً ودولياً للتأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والتصدي لأي فكر يسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من مكان إلى مكان آخر، مشدداً على أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أدان جميع أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، والعمل على ترسيخ التمسك بالحق في الحياة وبكل مفاهيم حقوق الإنسان المتراكمة منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، على أن يكون تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان بمفهوم لا يفرق بين مواطن دولي من درجة أولى ومواطن آخر من درجة ثانية.