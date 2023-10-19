شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ لـ إكسترا نيوز: التصعيد الإسرائيلى بغزة مخالف للأعراف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء مجد الدين بركات عضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة الطارئة اليوم جاءت نتيجة تطورات جسيمة لقصف غزة، وهو مخالف لكل قواعد القانون الدولى الإنسانى، لأن جميع القواعد العرفية أو الاتفاقيات الدولية المكتوبة، يجرم الاعتداء على المدنيين ويفرق ما بين المدنيين والمقاتلين وما بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وأضاف مجد الدين بركات، خلال لقاء خاص بكاميرا "إكسترا نيوز"، من أمام مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسى لرفضه التام تهجير أهالى غزة لسيناء والذى يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية، تعبر عن حقيقة وواقع لمحاولة تصفية القضية.

وأكد مجد الدين بركات أن التهجير القصرى أو الإبعاد والتغيير الديمغرافى للدول التى تحت الإحتلال جريمة من جرائم الحرب منصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية ويترتب عليها المسائلة الجنائية الدولية.