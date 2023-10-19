شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام فاروق: أفوض الرئيس السيسي في أي قرارات ونقف خلفه.. ونرفض تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها وتأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقالت فاروق، في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ اليوم: أعرب عن كامل حزني وأسفى لما حدث فى فلسطين الحبيبة، وأتقدم بخالص العزاء لشهداء قصف مستشفى المعمدانى، وأدين جميع الأعمال البربرية والوحشية التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتى تستهدف المدنيين والأطفال والمرضى.

وأكدت على رفضها تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي غزة إلى سيناء، وتابعت: أفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري والوقوف بقوة وصلابة ضد أي محاولات للمساس بالأمن القومي لمصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي التي تضمر الشر لمصرنا الحبيبة، وأمام هذه التحديات الجسام نعلن وقوفنا خلف الرئيس السيسى".

واختتمت كلمتها قائلة: "تحية لشهداء فلسطين وشعب فلسطين الصامد فى غزة.. لا لتصفية القضية.. ولا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".