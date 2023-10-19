شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى : ننعى شهداء الإنسانية والعالم المتحضر فى غزة ونفوض الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شهداء الانسانية والعالم المتحضر فى غزة، مؤكدا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن تقوم به القيادة السياسية من معالجة لحرب غزة مقدر ويحترم ويتطلب دعم كل وطنى محب لوطنه والإنسانية.

وأضاف "السجينى" في بيان له: أن الدولة المصرية مواقفها ثابتة تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1948، فمصر من أكبر الدول الداعمة والمناصرة للقضية الفلسطينية والمدافعة عنها، حيث أن أى محاولات للتهجير القسرى لأهالي غزة مرفوضة، ومخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء هو مخطط شيطاني، ومصر تصدت له بكل قوة وحزم.

وبحسب السجينى: إن القيادة السياسية والأجهزة المعنية تدير هذا الملف بحكمة وتتخذ مواقف مشرفة لمصر أمام العالم كله، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها بكل صراحة وبشكل حازم وحاسم إن "سيناء خط أحمر"، وأكد رفض مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وشدد على عدم التفريط في أي شبر أو ذرة تراب من أرض سيناء.